Художник из Нью-Йорка предложил до миллиарда долларов за тело Ленина

https://static.news.ru/photo/80f5312c-f81a-11ea-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу художника. По её данным, Датуна объясняет смысл этого проекта тем, что американское общество двигается «к социал-коммунистическим преобразованиям», так как устало от «политики агрессивного капитализма».

При этом Ленин и мавзолей, по мнению художника, являются символами тех перемен, на которые в США на сегодняшний день высокий спрос. Датуна хочет выкупить тело вождя у РФ. В качестве первоначального взноса он готов выплатить $1 млн, однако может собрать и более $1 млрд.

Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России, — объяснил свою идею Датуна, ранее получивший широкую известность за продажу портрета президента России «Всевидящий В.» более чем за €400 тыс.

По его словам, построить копию мавзолея не сложно, но «заменить Ленина нельзя». Именно поэтому он выразил готовность собрать «любые деньги», чтобы выкупить тело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщил, что конкурс проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Владимира Ленина не состоится.