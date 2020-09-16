Художник из Нью-Йорка предложил до миллиарда долларов за тело Ленина

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.
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При этом Ленин и мавзолей, по мнению художника, являются символами тех перемен, на которые в США на сегодняшний день высокий спрос. Датуна хочет выкупить тело вождя у РФ. В качестве первоначального взноса он готов выплатить $1 млн, однако может собрать и более $1 млрд.
Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России, — объяснил свою идею Датуна, ранее получивший широкую известность за продажу портрета президента России «Всевидящий В.» более чем за €400 тыс.
По его словам, построить копию мавзолея не сложно, но «заменить Ленина нельзя». Именно поэтому он выразил готовность собрать «любые деньги», чтобы выкупить тело.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщил, что конкурс проектов по использованию мавзолея после перезахоронения тела Владимира Ленина не состоится.
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