Губернатор Нью-Йорка сообщил о снижении смертности пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5cdf1c2c-8979-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо выступил с заявлением. Он сообщил, что число летальных исходов от коронавируса значительно снижается.

Вчера в штате скончались 335 человек. В целом этот показатель уменьшается, — заявил Куомо.

Такие цифры являются самым низким показателем за последние шесть дней. По словам губернатора, число новых поступивших с коронавирусом составляет около одной тысячи человек. На сегодняшний день Нью-Йорк продолжает быть эпицентром распространения заболевания в США.

Как передавал NEWS.ru, число жертв COVID-19 в Нью-Йорке превысило число смертей от гриппа в 21 раз.