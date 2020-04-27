Губернатор Нью-Йорка сообщил о снижении смертности пациентов с COVID-19

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо выступил с заявлением. Он сообщил, что число летальных исходов от коронавируса значительно снижается.
Вчера в штате скончались 335 человек. В целом этот показатель уменьшается, — заявил Куомо.
Такие цифры являются самым низким показателем за последние шесть дней. По словам губернатора, число новых поступивших с коронавирусом составляет около одной тысячи человек. На сегодняшний день Нью-Йорк продолжает быть эпицентром распространения заболевания в США.
Как передавал NEWS.ru, число жертв COVID-19 в Нью-Йорке превысило число смертей от гриппа в 21 раз.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен