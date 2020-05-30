Губернатор Джорджии объявил режим ЧП в Атланте

https://static.news.ru/photo/5148aef4-a23e-11ea-8a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в округе Фултон, который включает крупнейший город штата Атланту, в связи с беспорядками, возникшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Указ об этом подписал губернатор штата Джорджия Брайан Кемп.

По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов Национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте, — написал он в своём Twitter.

At the request of Mayor @KeishaBottoms & in consultation with public safety & emergency preparedness officials, I have issued a State of Emergency for Fulton County to activate as many as 500 @GeorgiaGuard troops to protect people & property in Atlanta. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

По его словам, бойцы Нацгвардии будут помогать подавлению «незаконной деятельности» и восстановлению мира.

Протесты начались в Миннесоте после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.