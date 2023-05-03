Граждан США предупредили об опасности пребывания на Украине Госдеп предупредил граждан США о сохранении повышенной угрозы ракетных атак на Украине

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный департамент США предупредил граждан страны о сохранении повышенной опасности ракетных атак на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области. Сообщение дипведомства приводит американское посольство на Украине. Ради сохранения жизни и здоровья американцев, в частности, призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, прятаться в укрытия и выполнять указания местных властей.

В свете недавнего всплеска ударов по всей Украине и подстрекательской риторики со стороны Москвы Госдепартамент предупреждает граждан США о сохранении повышенной угрозы ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области, — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее стало известно, что в ночь на 28 апреля в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Так, глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что атакам подвергся Киев. По его словам, город обстреливали из самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

1 мая также сообщалось о том, что Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В российском Минобороны отметили, что цель удара была достигнута.