Госдеп: США напрямую не станут участвовать в конфликте на Украине

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Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести удары по России, он отметил, что говорит об отправке в регион американских военных и ударов по российским военным, сообщает РИА Новости.

Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт ни путем отправки американских солдат, ни атакуя российские силы, — подчеркнул представитель Госдепа.

О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по России, президент Украины заявил 6 октября. Позже его пресс-секретарь пытался дезавуировать эти слова.

Ранее замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что Киев пытается выкрутиться после слов Владимира Зеленского о необходимости нанесения превентивных ударов НАТО по России. Воронцов подчеркнул, что делегация Украины после слов Зеленского пытается «раскручивать пропагандистские штампы», будучи не способной ответить за слова своего президента.