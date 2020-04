Госдеп: РФ и США будут помогать друг другу, чтобы победить общего врага

Она добавила, что Соединённые Штаты не смогут в одиночку победить коронавирус.

Морган Ортагус пояснила, что 1 апреля 2020 года Федеральное агентство по урегулированию чрезвычайных ситуаций получило от России груз с аппаратами ИВЛ, средствами индивидуальной зашиты, а также другими медицинскими материалами.