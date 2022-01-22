Госдеп США опроверг сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины

Госдепартамент США пока не принял решение об эвакуации семей сотрудников американского посольства с Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В случае принятия такого решения американским гражданам не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями. Так в Госдепе прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что экстренный вывоз семей работников дипмиссии начнётся 24 января.

Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью, — заявили в Госдепе, добавив, что анонсировать на этот счёт пока нечего.

Ранее журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал в Twitter со ссылкой на неназванных чиновников США, что экстренный вывоз семей работников дипмиссии начнётся 24 января.

Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников посольства США на Украине уже в понедельник, — утверждал он.

Ранее корреспондент CNN сообщил, что по его сведениям, посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и техперсоналу уехать с Украины. Вашингтон якобы начнёт эвакуацию диппредставительства на следующей неделе.

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном высказал мнение, что эвакуация из Киева членов семей работников американского посольства была бы «чрезмерной реакцией» на сложившуюся ситуацию вокруг Украины. При этом он не уточнил, как к этим словам отнёсся глава внешнеполитического ведомства США.