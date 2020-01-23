https://static.news.ru/photo/d45068f2-3e78-11ea-9035-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что уже в 2020 году может начать глобальную реорганизацию военных сил в рамках переориентации Пентагона на вызовы со стороны Китая и России.

Глава оборонного ведомства США отметил, что не хочет устанавливать строгие временные рамки, в которые должен быть завершён так называемый «общеоборонный пересмотр». После него, как ожидается, начнётся перестановка американских военных сил в мире, пишет Reuters.

Как сообщал NEWS.ru, генерал ВВС США, заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов Джон Хайтен выразил обеспокоенность тем, что американские Вооружённые силы отстают от России и Китая.