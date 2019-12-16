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16 декабря два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk совершили многочасовые разведывательные полёты у границ России в районе Балтики. Первый аппарат провёл у российских границ в общей сложности 16 часов, второй — около 12. Полёты осуществлялись на высоте 16 км.

Дроны ВВС США вылетели с авиабазы Сигонелла на Сицилии. После перелёта над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них — RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 — с...