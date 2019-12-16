Фото: Depo Photos/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из Минобороны Турции, насколько серьёзными являются слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для Штатов авиабазы Инджирлик, а также базы Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

Эспер подчеркнул, что впервые услышал об инициативе, которую Анкара предпримет в случае введения санкций Вашингтоном, из газет.

Прежде всего, Турция является суверенным государством, следовательно, имеет неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранный контингент на своей территории, — цитирует Reuters главу Пентагона.

Ранее представитель Пентагона прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может запретить Вашингтону использовать военные базы на территории страны. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Турцию к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий, писал NEWS.ru.

 

 

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