Министр обороны США Марк Эспер заявил, что хотел бы обсудить со своим коллегой из Минобороны Турции, насколько серьёзными являются слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для Штатов авиабазы Инджирлик, а также базы Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.
Эспер подчеркнул, что впервые услышал об инициативе, которую Анкара предпримет в случае введения санкций Вашингтоном, из газет.
Прежде всего, Турция является суверенным государством, следовательно, имеет неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранный контингент на своей территории, — цитирует Reuters главу Пентагона.
US Defense Secretary Mark Esper says that he needs to speak with his Turkish counterpart to understand how serious President Erdogan was when he said he could shut down the Incirlik air base, which hosts US nuclear warheads.https://t.co/LzMN5zfsf8
Ранее представитель Пентагона прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может запретить Вашингтону использовать военные базы на территории страны. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Турцию к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий, писал NEWS.ru.