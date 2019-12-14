https://static.news.ru/photo/6fa5caee-1fa8-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/anadoluajansi

Представитель Пентагона прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может запретить Вашингтону использовать военные базы на территории страны.

Сотрудник ведомства отметил, что военные силы США присутствуют на турецких базах исключительно с разрешения руководства Турции. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Анкару к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий, передаёт ТАСС.

Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра, — заявили в Пентагоне.

Как писал NEWS.ru ранее, Турция закроет авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.