Представитель Пентагона прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может запретить Вашингтону использовать военные базы на территории страны.
Сотрудник ведомства отметил, что военные силы США присутствуют на турецких базах исключительно с разрешения руководства Турции. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Анкару к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий,
Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнёра, — заявили в Пентагоне.
Как писал NEWS.ru ранее, Турция закроет авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.
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