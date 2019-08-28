https://static.news.ru/photo/2689abe6-c9c2-11e9-a4c0-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер на следующей неделе посетит Европу, чтобы обсудить противодействие «агрессии России». Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Пентагоне.

Поеду в Европу, чтобы встретиться с некоторыми из наших союзников по НАТО с целью обсудить политику США в отношении Европы и наши продолжающиеся усилия по сдерживанию агрессии России, — цитирует ТАСС главу американского оборонного ведомства.

Как ранее писал News.ru, оказание поддержки Украине, ситуация в Афганистане, а также «противодействие российской агрессии» стали темами для обсуждения во время переговоров главы Госдепа США Майкла Помпео и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как следует из письменного заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, политики подвергли доскональному мониторингу ряд вышеприведённых тем мировой повестки.