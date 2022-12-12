Глава Минфина США оценила эффективность потолка цен на нефть из России Глава Минфина США Йеллен: политика потолка цен на российскую нефть оправдывает ожидания

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джанет Йеллен

Введенная Западом политика потолка цен на российскую нефть пока что работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона, заявила в интервью телеканалу CBS министр финансов США Джанет Йеллен. Она напомнила, что целью этой политики является ограничение прибыли России от продажи нефти при непременном условии того, что российские энергоресурсы продолжат поступать на рынок.

Потолок цен вступил в силу только в начале недели. Я бы сказала, что пока все идет нормально, — сказала глава Минфина США.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении российского сырья вступили в силу 5 декабря. В частности, ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и также Евросоюз ввели ограничение цен на такую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт предположил, что потолок цен на российскую нефть может не быть эффективной мерой. По его словам, обуздать сложно устроенный глобальный рынок с помощью административного механизма непросто. Он также указал на то, что меру приняли всего несколько стран, а не весь мир. К тому же введенные меры позволят получить огромную выгоду тем, кто обходит систему, указал он.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.