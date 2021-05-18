Гинеколога из США осудили на 59 лет за ненужные операции

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Акушера и гинеколога Джавида Первайза из Вирджинии, США, осудили на 59 лет тюрьмы. Его признали виновным в проведении ненужных с медицинской точки зрения операций, включая гистерэктомию и ненадлежащую стерилизацию. Доктор занимался этим почти на протяжении десятилетия (с 2010 по 2019 год), обанкротив страховые компании на $20 млн, пишет The New York Times.

Исполняющий обязанности прокурора в Восточном округе Вирджинии Радж Парех рассказал, что Первайза осудили в ноябре прошлого года. Его дело включало в себя 52 пункта обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения и ложных заявлениях о процедурах.

Проведённые врачом манипуляции в итоге стоили различным страховым компаниям $20 млн. В рамках уголовного преследования у гинеколога изъяли $2 млн, элитный автомобиль Bentley, два объекта недвижимости и дорогое медицинское оборудование.

Парех, комментируя дело Первайза, подчеркнул, что доктор был движим своей ненасытной жадностью. Он манипулировал пациентами, запугивал их, заставляя ложиться на операционный стол и позволяя проводить порой разрушительное для здоровья хирургическое вмешательство.

Во многих случаях обвиняемый лишал их возможности иметь детей, — заявил и. о. прокурора.

Ранее суд вынес приговор в отношении бывшего медика из Вологды. Врачу назначили 300 часов обязательных работ за то, что он удалил ребёнку два коренных зуба вместо молочных. Также его лишили права работать в сфере оказания стоматологических услуг в течение одного года. Приговор пока не вступил в законную силу и подлежит обжалованию.

39-летний мужчина работал врачом в одной из частных вологодских клиник. В апреле прошлого года местная жительница обратилась в компанию для оказания услуг своей дочери. В результате врач, который не имел квалификации стоматолога-хирурга, по ошибке удалил девочке два коренных зуба. По заключению экспертов, ребёнок частично утратил способность жевать, сообщили в областной прокуратуре.