ФРС США не планирует вводить отрицательную ставку

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Запрет на все несрочные перемещения между Канадой и Соединёнными Штатами будет продлён на месяц, до 21 июня.

По данным Globe and Mail, о продлении закрытия границы попросила Оттава. Издание отмечает, что Вашингтон почти наверняка согласится на такое предложение. Один из высокопоставленных собеседников газеты подчеркнул, что через 30...