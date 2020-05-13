ФРС США не планирует вводить отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и не рассматривает данный вопрос. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл.
Во время видеоконференции, которая была организована Институтом мировой экономики имени Питерсона, Пауэлла попросили прокомментировать призыв президента США Дональда Трампа к финансовому регулятору ввести отрицательную ставку.
Я знаю о существовании поклонников этой политики, но на данный момент мы это не изучаем <...>Доказательства эффективности отрицательных ставок весьма неоднозначны, — заявил Пауэлл.
Как ранее писал NEWS.ru, Джером Пауэлл заявил, что американской экономике могут потребоваться дополнительные деньги от Конгресса и Белого дома.
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