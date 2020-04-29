Глава ФРС: США потребуются дополнительные средства

https://static.news.ru/photo/8318a20a-8aa5-11ea-bc8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл заявил, что американской экономике могут потребоваться дополнительные деньги от Конгресса и Белого дома.

Он отметил, что средства будут нужны для восстановления экономики после спада на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в США выявлено более 1 028 217 случаев заражения COVID-2019. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи считает, что вирус вернётся осенью этого года. По его словам, необходимо срочно принять контрмеры.

Ранее финансовый регулятор Соединённых Штатов — Федеральная резервная система — сохранила базовую процентную ставку на прошлом уровне, писал NEWS.ru.