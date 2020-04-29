Глава ФРС: США потребуются дополнительные средства

Глава Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл заявил, что американской экономике могут потребоваться дополнительные деньги от Конгресса и Белого дома.
Он отметил, что средства будут нужны для восстановления экономики после спада на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в США выявлено более 1 028 217 случаев заражения COVID-2019. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи считает, что вирус вернётся осенью этого года. По его словам, необходимо срочно принять контрмеры.
Ранее финансовый регулятор Соединённых Штатов — Федеральная резервная система — сохранила базовую процентную ставку на прошлом уровне, писал NEWS.ru.
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