Fox News: Байден может быть причастен к уничтожению «Северного потока» Ведущий Fox News Карлсон предположил, что Байден причастен к подрыву труб «Северного потока»

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к уничтожению труб «Северного потока», заявил в прямом эфире телеведущий Fox News Такер Карлсон. Он напомнил, что американский лидер еще в феврале заявил о желании избавиться от газовой магистрали, снабжающей Европу, в случае начала конфликта на Украине.

Он не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что «Северного потока» больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос «каким образом?» он говорит: «Обещаю вам, мы сможем это сделать». Они все продумали, — считает Карлсон.

Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых шпаргалок.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты свою угрозу покончить с «Северным потоком». Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава Белого дома дал такое обещание 7 февраля 2022 года.