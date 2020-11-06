Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания

https://static.news.ru/photo/2d4de0e4-203a-11eb-86d6-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден начал лидировать в штате Пенсильвания, который даёт победителю голоса 20 выборщиков. Для победы на выборах ему осталось набрать шесть голосов.

Такие данные появились после подсчёта 95% бюллетеней. По последней информации, Байден набирает 49,4% голосов, в то время как его оппонент Дональд Трамп — 49,3%, передаёт CNN.

Накануне глава США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Белом доме рассказал, что в Пенсильвании на демократов работает «коррупционная машина». Он добавил, что «ходил там в школу» и много знает о подобном явлении. Лидер имеет в виду Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Лидер окончил её в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.

Итог борьбы за президентское кресло в США пока неясен, подсчёт голосов продолжается. В штате идёт обработка поступающих по почте бюллетеней. Власти штата обещают завершить подсчёт голосов в пятницу, 6 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.