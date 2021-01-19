Fitch: приход к власти Байдена в США сулит России санкциями

https://static.news.ru/photo/f0ef0b8c-5a5e-11eb-9902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом в значительной степени увеличивает риск введения Вашингтоном новых санкций в отношении России, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

Санкции США будут по-прежнему ограничивать суверенную кредитоспособность России при Байдене. Риск дополнительных санкций США остаётся высоким, хотя любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США, — приводит ТАСС выдержку из сообщения агентства.

В Fitch отметили, что от нового президента США не стоит ждать быстрых решений в отношении РФ, так как первое время Байден будет занят насущными внутренними проблемами страны, стабилизацией политической ситуации и борьбой с пандемией COVID-19.

Мы думаем, что администрация Байдена улучшит согласованность политики санкций между Белым домом и конгрессом. <...> Мы также считаем, что новая администрация попытается расширить международную поддержку своей внешней политики, — прогнозируют эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что Кремль обвинил США в незаконном давлении на «Северный поток — 2».

Вашингтон собирается 19 января ввести санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна». Оно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2». Санкции также затронут владельца корабля — компанию «КВТ-Рус». Вашингтон уже уведомил федеральное правительство ФРГ и других европейских партнёров о введении санкций.