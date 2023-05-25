Fitch понизило долгосрочный рейтинг США из-за дефолта Агентство Fitch понизило рейтинг США до уровня «AAA» «Негативный» из-за угрозы дефолта

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг эмитента США в иностранной валюте на уровне «ААА» в список Rating Watch «Негативный» из-за возможного дефолта по своим обязательствам. На официальном сайте агентства уточняется, что причиной этого решения послужила «политическая ангажированность», которая препятствует повышению потолка госдолга.

Рейтинг Rating Watch «Негативный» отражает возросшую политическую ангажированность, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия потолка госдолга, — сказано в публикации.

Аналитики Fitch Ratings отметили, что американская администрация неспособна решить среднесрочные фискальные проблемы. По их словам, действия Белого дома приведут к снижению кредитоспособности США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.