https://static.news.ru/photo/eac848dc-b00e-11e9-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований США раскрыло похищение новорождённого ребёнка из больницы в Чикаго, произошедшее 26 апреля 1964 года. Украденного сына Честера и Доры Фрончак удалось найти в штате Мичиган.

55 лет назад представившаяся медсестрой женщина забрала малыша из палаты, сказав, что отнесёт его на процедуры. После этого супруги Фрончак ребёнка больше не видели. В 1966 году в штате Нью-Джерси был найден брошенный мальчик. Правоохранители предположили, что он может быть сыном Доры и Честера Фрончак, так как форма его ушей была похожа на ту, что была у похищенного младенца. Малыша передали супругам, и те вырастили его как собственного сына.

A newborn baby was snatched from his mother's arms in Chicago in 1964. The parents thought they got their son back two years later, but DNA tests in 2013 showed he was not related. Now, media reports indicate a Michigan man may be their real son. https://t.co/RZYJw3REaj — The Associated Press (@AP) December 20, 2019

Спустя почти 50 лет мужчина сделал ДНК-тест и выяснил, что не является биологическим ребёнком Фрончаков.

В ФБР заявили, что несколько лет назад вновь стали расследовать дело о похищении Пола Фрончака. Сейчас следственные действия продолжаются. Найденный в штате Мичиган мужчина не сообщил, планирует ли он встретиться с Дорой Фрончак. Супруг женщины Честер умер несколько лет назад, отмечает WGN.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае женщина переоделась медсестрой и похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Она забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Полицейские ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и смогли найти похитительницу и ребёнка. Девочка не пострадала, писал NEWS.ru.