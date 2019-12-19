Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований США раскрыло похищение новорождённого ребёнка из больницы в Чикаго, произошедшее 26 апреля 1964 года. Украденного сына Честера и Доры Фрончак удалось найти в штате Мичиган.

55 лет назад представившаяся медсестрой женщина забрала малыша из палаты, сказав, что отнесёт его на процедуры. После этого супруги Фрончак ребёнка больше не видели. В 1966 году в штате Нью-Джерси был найден брошенный мальчик. Правоохранители предположили, что он может быть сыном Доры и Честера Фрончак, так как форма его ушей была похожа на ту, что была у похищенного младенца. Малыша передали супругам, и те вырастили его как собственного сына.

Спустя почти 50 лет мужчина сделал ДНК-тест и выяснил, что не является биологическим ребёнком Фрончаков.

В ФБР заявили, что несколько лет назад вновь стали расследовать дело о похищении Пола Фрончака. Сейчас следственные действия продолжаются. Найденный в штате Мичиган мужчина не сообщил, планирует ли он встретиться с Дорой Фрончак. Супруг женщины Честер умер несколько лет назад, отмечает WGN.

Ранее NEWS.ru писал, что в Китае женщина переоделась медсестрой и похитила новорождённую девочку из родильного отделения госпиталя. Она забрала малышку у спящей мамы и покинула больницу. Неладное заподозрил отец ребёнка, который спал в палате супруги на кресле. Полицейские ознакомились с записями с камер видеонаблюдения и смогли найти похитительницу и ребёнка. Девочка не пострадала, писал NEWS.ru.

 

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