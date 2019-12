55 лет назад представившаяся медсестрой женщина забрала малыша из палаты, сказав, что отнесёт его на процедуры. После этого супруги Фрончак ребёнка больше не видели. В 1966 году в штате Нью-Джерси был найден брошенный мальчик. Правоохранители предположили, что он может быть сыном Доры и Честера Фрончак, так как форма его ушей была похожа на ту, что была у похищенного младенца. Малыша передали супругам, и те вырастили его как собственного сына.

A newborn baby was snatched from his mother's arms in Chicago in 1964. The parents thought they got their son back two years later, but DNA tests in 2013 showed he was not related. Now, media reports indicate a Michigan man may be their real son. https://t.co/RZYJw3REaj