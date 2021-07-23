ФБР шпионила за американцами через Wi-Fi их автомобилей

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Федеральное бюро расследований использует систему перехватчиков сотовой связи под кодовым названием «Скат», чтобы устанавливать точное местоположение автомобилей злоумышленников, об этом пишет Forbes.

Согласно информации издания, система маскирует себя под базовую станцию сотовой связи, куда пытается получить доступ к системе на борту машины. После успешного подключения, перехватчик передаёт поступающий сигнал в правоохранительные органы.

Наибольшую озабоченность у американцев вызывает вопрос несанкционированного доступа к любому проезжающему мимо такого датчика автомобилю, а также перебои с поступающим сигналом сотовой связи.

IMSI-перехватчики широко использует другое американское ведомство — Агентство национальной безопасности (АНБ). В 2014 году в Норвегии ведомство заподозрили в шпионаже за иностранными дипломатами с помощью таких устройств.

Ранее бывший агент АНБ рассказал о слежке с помощью шпионских программ. По мнению бывшего технического директора американского АНБ Уильяма Бинни, все устройства, которые куплены за рубежом, должны проверяться на наличие вредоносного программного обеспечения, а также «жучков».