Бывший агент АНБ рассказал о слежке с помощью шпионских программ

Все устройства, которые куплены за рубежом, должны проверяться на наличие вредоносного программного обеспечения, а также «жучков». Об этом рассказал РИА Новостям бывший технический директор американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Уильям Бинни.

Так эксперт прокомментировал недавнюю информацию о слежке израильской фирмы NSO Group за своими клиентами через программное обеспечение Pegasus, которое изначально должно было отслеживать активность преступников и террористов. Жертвами недобросовестного использования ПО стали политики, бизнесмены, журналисты и оппозиционеры по всему миру.

Для правительств это стандартная практика заставлять компании распространять такие «жучки», чтобы шпионить за важными людьми по всему миру. Если вы купили коммуникационное устройство за границей, вам надо проверить его на предмет «жучков» и программ, — сказал Бинни.

По мнению эксперта, американское правительство по этой причине выступает против глобального распространения 5G-оборудования китайской компании Huawei.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести серию расследований после сообщений о слежке за его телефонными номерами. Об этом заявил французский премьер-министр Жан Кастекс.