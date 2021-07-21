Макрон поручил провести расследование из-за слежки через Pegasus

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести серию расследований после сообщений о слежке за его телефонными номерами. Об этом заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в интервью телеканалу TF1.

Он добавил, что было бы безответственным говорить о какой-либо реакции со стороны Парижа, пока ситуация не прояснится и факты слежки не будут выяснены.

Если эти факты будут доказаны, то они серьезны. Я это подтверждаю, — подчеркнул Кастекс.

Ранее Washington Post сообщил, что три президента, 10 премьер-министров и один король могли стать потенциальными объектами слежки через программу Pegasus израильской компании NSO Group. По данным издания, среди объектов слежки могли быть президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель Ирака Бархам Салех и лидер ЮАР Сирил Рамафоса, действующие премьер-министры — представители Пакистана, Египта, Марокко, а также бывшие главы кабминов Ливана, Уганды и Бельгии. Последний — Шарль Мишель — в настоящее время является главой Евросовета. Единственным монархом, который мог подвергаться слежке, американское издание называет короля Марокко Мухаммеда I.