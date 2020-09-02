ФБР проверяет информацию о мужчине с реактивным ранцем на высоте 914 метров

https://static.news.ru/photo/d9646320-ecab-11ea-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото: digitallifest10/twitter.com

Федеральное бюро расследований США ведёт проверку после того, как пилот American Airlines заявил, что видел загадочного человека в реактивном ранце, летевшего высоко над Лос-Анджелесом, прямо на пути прибывающих в международный аэропорт самолётов.

ФБР известно о сообщениях пилотов в воскресенье, и оно работает над тем, чтобы выяснить, что же произошло, — цитирует пресс-секретаря Бюро Fox 11.

Пилот American Airlines сообщил вечером 31 августа по радио на диспетчерскую вышку, что увидел «парня в реактивном ранце», когда он приближался к Лос-Анджелесу на высоте около 3000 футов (914,4 метров). Отмечается, что ещё один пилот подтвердил, что тоже видел этого человека. В тот момент, по словам лётчиков, видимость была хорошей и ещё не стемнело.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что информация об инциденте передана также в департамент полиции Лос-Анджелеса, но в полиции сказали, что такой информации пока не получали.

Издание обратилось за комментариями к двум бывшим пилотам, ныне занимающимся преподавательской деятельностью и консультациями по вопросам безопасности полётов, и оба специалиста заявили, что поверили бы лётчикам, рассказавшим о «парне с ранцем», учитывая их «натренированные глаза». Связавшийся с диспетчерами пилот уточнил, что человек пролетал в 300 ярдах (274 метрах) от его окна.

Никакой иной информации об этом инциденте пока нет. По одной из версий журналистов, за человека пилоты могли принять майларовый (фольгированный) воздушный шар.

Как писал NEWS.ru ранее, Пентагон формирует группу для расследования и изучения случаев появления НЛО, которые наблюдали американские военные лётчики. Курировать новый проект будет замминистра обороны Дэвид Норквист.