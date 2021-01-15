Facebook запретил организовывать мероприятия в день инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/623d0eb4-57e0-11eb-8a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация социальной сети Facebook запретила организовывать с помощью интернет-площадки массовые мероприятия в центре Вашингтона. Запрет вступает в силу незамедлительно и будет действовать до инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сказано в заявлении соцсети.

Запрет касается всех новых мероприятий вблизи Белого дома и здания Конгресса США. Он также распространяется на здания, где заседают законодательные собрания американских штатов.

Кроме того, сотрудники Facebook намерены дополнительно проанализировать уже запланированные мероприятия, так или иначе связанные с инаугурацией. Если их организаторов заподозрят в нарушении правил соцсети, информацию о таких встречах удалят.

В компании также отметили, что перед инаугурацией запретили находящимся за пределами США пользователям организовывать какие-либо мероприятия внутри страны.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Как писал NEWS.ru, пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы готовятся пресекать возможные акции со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.