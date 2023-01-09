Facebook будет удалять публикации в поддержку беспорядков в Бразилии

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На улицах Бразилиа 8 января было жарко

Facebook (деятельность в РФ запрещена) будет удалять контент, восхваляющий штурм правительственных зданий Бразилии, заявил CNN представитель компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоун. По его словам, администрация соцсети определила Бразилию как временное место повышенного риска.

Мы будем удалять контент, призывающий людей взяться за оружие или насильственно вторгнуться в конгресс, президентский дворец и другие федеральные здания. Мы активно следим за ситуацией и продолжим удалять контент, который нарушает наши правила, — подчеркнул Стоун.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов. Его соперник, также ранее занимавший пост президента, Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января.

8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек. Губернатора столицы Ибанейса Рошу временно отстранили от должности за бездействие на фоне погромов. Президент Лула да Силва, эвакуированный в безопасный район, вернулся в столицу.