По информации Университета Джона Хопкинса, в США скончались более трёх тысяч пациентов, заражённых COVID-19. В стране зарегистрировано более 164 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

[1/2] We’ll never stop shining for you.



Starting tonight through the COVID-19 battle, our signature white lights will be replaced by the heartbeat of America with a white and red siren in the mast for heroic emergency workers on the front line of the fight. pic.twitter.com/OYkblLTRHN