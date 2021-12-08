Экс-сотрудник Пентагона рассказала, что США не способны защитить Украину
Экс-сотрудник Пентагона Квятковски: США не способны защитить Украину
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:03, 09 декабря 2021
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
В ближайшее время США не смогут защитить Украину с помощью военной силы. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывший аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности Карен Квятковски. Она отметила, что Киев может при этом устроить провокацию.
США и лишенная миссии НАТО никоим образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая потребуется Украине, чтобы отбить российское вторжение, уж точно не этой зимой, — заявила Квятковски.
В то же время она не исключила, что Киев сам может устроить «провокацию». И тем не менее, Квятковски полагает, что «запутанная и сложная политика США в Европе, скорее всего, приведет к рассасыванию, а не эскалации подобных провокаций».
При этом эксперт убеждена, что прошедшие на этой неделе переговоры лидеров США и РФ не способны привести к улучшению отношений между двумя странами.
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали, в том числе, эскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину