Экс-сотрудник медцентра в США признал вину в порче 500 доз вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/fd9f3d2c-6065-11eb-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Tech. Sgt. Enjoli Saunders/Keystone Press Agency

Бывший сотрудник медицинского центра в Висконсине, испортивший 500 доз вакцины Moderna от коронавирусной инфекции, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Инцидент произошёл в конце декабря. По данным полиции, медработник признался, что сознательно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен. При этом затем он возвращал препараты на место — в итоге прививку из этой партии получили как минимум 57 человек.

Мужчина был арестован, он прямо признался, что сделал это преднамеренно. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фармацевты входят в число самых надёжных специалистов. Но этот человек использовал свой доступ, чтобы испортить ампулы со столь необходимой сейчас вакциной от COVID-19. ФБР очень серьёзно относится к обвинениям к порче лекарственных средств и задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы привлечь к ответственности тех, кто намеренно подвергает риску здоровье населения, — заявил представитель ФБР Роберт Хьюз.

США остаются единоличным лидером в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По последним данным, общее количества заразившихся в стране с начала пандемии превысило 25,4 млн человек. Жертвами болезни стали более 425 тысяч человек, что также является самым высоким показателем смертности в мире.

Как ранее писал NEWS.ru, новая администрация США сообщила о готовности к многостороннему сотрудничеству в рамках Всемирной организации здравоохранения для борьбы с распространением COVID-19. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, гендиректор организации выразил Белому дому благодарность за решение сохранить членство в организации. Вуйнович рассказала, что американские власти обязались поддерживать инициативу по ускорению доступа к средствам борьбы с пандемией, а также сообщили о присоединении к механизму COVAX, который направлен на сотрудничество в обеспечении доступа к вакцинам по всему миру.