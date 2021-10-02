Экс-сотрудник Facebook обвинит соцсеть в содействии беспорядкам 6 января

Обвинить Facebook в содействии беспорядкам в Вашингтоне 6 января намерен бывший сотрудник компании. Его выступление должно состояться в воскресенье, 3 октября, в эфире телеканала CNN. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на внутреннюю электронную рассылку для сотрудников соцсети.

Письмо для работников компании подписано вице-президентом компании Ником Клеггом. В сообщении говорится , что бывший коллега собирается выступить в вечерней программе и обвинить Facebook в поляризации американского общества на почве политики.

Клегг в письме подвергает критике готовящиеся обвинения и отмечает, что они ведут «к неверным умозаключениям».

Социальные сети оказывали большое влияние на общество в последние годы, и Facebook часто становится местом, где разгораются дебаты, но это не означает, что Facebook или социальные сети в более широком понимании являются первостепенной причиной поляризации, — цитирует послание Клегга NYT.

По информации издания, в своём выступлении бывший работник Facebook намерен назвать в качестве одной из причин упомянутой поляризации введённые в 2018 году изменения, при которых приоритет в новостной ленте оказался смещён в сторону сообщений от друзей и родственников. При этом новости крупных изданий и больших компаний стали появляться лишь в глубин списка.

С 27 октября 2020 года компания Facebook ввела запрет на размещение в данной соцсети, а также в Instagram рекламы политического характера в целях борьбы с дезинформацией и попытками косвенного влияния на аудиторию перед президентскими выборами в США. Сняты ограничения были в марте 2021 года.

После беспорядков 6 января соцсеть лишила действующего на тот момент президента Дональда Трампа возможности публиковать записи на своей странице. В результате блокировка стала бессрочной. В июне руководство соцсети приняло решение, что Трамп сможет восстановить свои учётные записи через два года, но только если будет соблюдать определённые условия.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп намерен через суд полностью восстановить свою учётную запись в Twitter. Он также потребовал принудить социальную сеть временно восстановить его страницу, пока идёт разбирательство.