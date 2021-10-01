Трамп обратился в суд с требованием вернуть свою учётную запись в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп намерен через суд полностью восстановить свою учётную запись в Twitter. Он также потребовал принудить социальную сеть временно восстановить его страницу, пока идёт разбирательство, сообщает Bloomberg.

Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт, — сообщает агентство.

По мнению Трампа, Twitter безосновательно подвергал цензуре его аккаунт, в итоге закрыв его под давлением политических соперников в конгрессе.

Ранее зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев обвинил Twitter во вмешательстве в дела России. Он объяснил, что социальная сеть рекомендовала ему подписаться на оппозиционера Алексея Навального. Медведев считает, что цифровые гиганты «поднадоели всем, в том числе США», потому что они работают по собственным правилам. Он вспомнил о блокировке в Twitter экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, после выборов президента США Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.