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Экс-президент США Джимми Картер привьётся от коронавируса в возрасте 96 лет

14:40, 18 декабря 2020
Фото: Gary Hershorn/Global Look Press

Экс-глава Соединённых Штатов Америки — 96-летний Джимми Картер — получит вакцину от коронавируса нового типа. Политик руководил государством с 1977 по 1981 год, представлял Демократическую партию. В 2002-м его удостоили Нобелевской премии мира. 1 октября мужчине исполнилось 96.

После консультации со своими врачами президент Картер намерен получить вакцину от COVID-19, как только она будет ему доступна, — передаёт портал RNS.

По информации Университета Джонса Хопкинса, США является государством с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 — 17,2 млн за всё время пандемии, скончались более 310 тысяч граждан.

Накануне американская медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Девушке стало плохо во время пресс-конференции в ковидном госпитале, где она рассказывала о своём самочувствии и о ситуации с COVID-19 в штате Теннесси.

В США началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. На Аляске после получения прививки срочная медицинская помощь потребовалась ещё одному медицинскому работнику. По регламенту, установленному в Штатах, первыми вакцину должны получить сотрудники медслужб, а также постояльцы домов престарелых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финский Национальный институт здравоохранения и социального развития провёл исследование, которое показало, что в крови переболевших коронавирусом антитела сохраняются свыше полугода.

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