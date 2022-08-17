Экс-агент ЦРУ обвинил Трампа в рассекречивании разведданных NBC: экс-агент ЦРУ обвинил Трампа в рассекречивании разведданных

Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia

На фоне разразившегося скандала вокруг обысков ФБР в доме бывшего президента США Дональда Трампа экс-агент ЦРУ Дуглас Лондон напомнил про случай в 2019 году, когда Трамп опубликовал в Twitter секретные разведданные. Речь идёт о брифинге, когда бывшему главе Белого дома показали фотографии иранской базы, где проходили испытания баллистической ракеты. После увиденного Трамп использовал один из представленных снимков и выложил в соцсеть.

У нас было изображение взорвавшейся иранской ракеты и это была потрясающая развединформация, а он даже не стал ждать. Как только мы ему показали, он сказал: «Эй, я пишу об этом в Twitter», — рассказал Лондон телеканалу NBC.

Он добавил, что после этого все противники США узнали о технических возможностях ЦРУ и других американских разведывательных службах.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее обвинил сотрудников ФБР в том, что они изъяли три принадлежащих ему паспорта в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия. Политик назвал действия агентов «кражей». По его словам, обыск является нападением на политического оппонента, который не имеет прецедентов.

В ходе интервью телеканалу Fox News бывший глава государства отметил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужб запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.