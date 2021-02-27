Экономисты предрекли Байдену долгую борьбу с безработицей

https://static.news.ru/photo/347af9a0-79e6-11eb-9e07-96000091f725_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Аналитики спрогнозировали, что президент США Джо Байден будет бороться с безработицей в стране намного дольше, чем ожидалось.

Согласно прогнозам аналитиков, работа над восстановлением рынка труда натолкнётся на неизбежные препятствия. При этом они отмечают, что уже оказанная правительством и Федеральной резервной системой (ФРС) помощь, а также намеченные дополнительные вливания в размере $1,9 триллиона, скорее всего, приведут к восстановлению экономики до предкризисного уровня. Предполагается, что рост ВВП по итогам 2021 года может составить 7,4% — рекордный с 1983 года показатель. Но даже при таком раскладе не стоит ожидать полного восстановления рынка труда.

По мнению экспертов, ключевым препятствием, в том числе и для формирования новых рабочих мест, останется сфера услуг развлечений, где сохраняются ограничения по коронавирусу. Наметившееся в конце 2020 года улучшение на рынке труда вновь замедлилось в связи с принимаемыми мерами по борьбе с распространением болезни.

Предполагается, что в первую неделю марта законопроект о выделении дополнительной помощи в $1,9 триллиона пройдёт слушания в сенате, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее Байден отменил указ предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в Соединённых Штатах. Временный запрет был введён, чтобы защитить рабочие места американцев, но новый глава Белого дома считает, что это распоряжение только навредило американским семьям и компаниям. Однако быстрого восстановления потока трудовых мигрантов в США ждать не стоит. За время действия запрета в консульствах скопилось огромное число заявок, на обработку которых могут уйти месяцы, если не годы.