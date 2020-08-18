«Ей платит Путин»: оттолкнувшая руку мужа Мелания Трамп попала на видео

https://static.news.ru/photo/1a886084-e155-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп вновь вызвала шквал комментариев пользователей Сети в тот момент, как оттолкнула руку мужа — президента США Дональда Трампа, когда он попытался поддержать её во время спуска с трапа самолёта.

Инцидент произошёл во время того, как Трампы вернулись в Вашингтон после встречи с избирателями. На кадрах хозяин Белого дома несколько раз пытается взять супругу за запястье, но она отталкивает его руку, пишет «Экспресс Газета».

После этого взаимоотношения четы снова стали поводом для обсуждения. Пользователи сразу же стали оставлять комментарии, в которых утверждают, что отношения между Меланией и Дональдом Трампом ничего общего с семейными не имеют.

Ей платит Путин чтобы контролировать Трампа, \ Руки прочь от сумочки!\ Первая леди в сопротивлении, — пишут пользователи.

При этом многие поддержали комментатора, призывающего Трампа убрать руки от сумочки жены. Дело в том, что в руках у Мелании Hermes Birkin стоимость которой начинается от нескольких тысяч долларов США. Пользователи предположили, что первая леди просто побоялась, что её муж может испачкать или повредить дорогой аксессуар.

Мелания Трамп 26 апреля отпраздновала 50 летие. Она начинала свою карьеру в сфере моды, а также зарекомендовала себя как дизайнер часов и ювелирных изделий. Мелания - уроженка Словении, а её друзья утверждают, что первая леди США очень милая, скромная и невероятно красивая женщина.

Слухи о разладе в семье американского лидера начали ходить уже давно. В январе 2020 года поводом к ним стали резкие высказывания Дональда Трампа в адрес своей жены. В ходе мероприятия Республиканской партии Трамп говорил о раненом конгрессмене Стиве Скализе и рассказал, что жена пострадавшего плакала, когда узнала о произошедшем. При этом американский президент отметил, что его супруга, Мелания Трамп, не стала бы так реагировать.

Как писал NEWS.ru, ранее историк объяснил, почему Трамп назвал президента России Владимира Путина «шахматистом мирового уровня».