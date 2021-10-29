Джен Псаки сдала положительный тест на COVID-19

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки сдала положительный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщил Белый дом. Псаки не полетела с Джо Байденом в Европу, потому что она заразилась коронавирусом.

В среду в координации с должностными лицами Белого дома высокого ранга и медицинской командой я приняла решение не ехать в зарубежную поездку с президентом из-за чрезвычайной ситуации в семье, которая заключалась в том, что у членов моей семьи был обнаружен COVID-19, — написала Псаки.

Она подчеркнула, что с момента обнаружения заболевания в семье она соблюдала карантин и постоянно сдавала тесты. Они все были отрицательными. Она сдала пять ПЦР-тестов, последний из них оказался положительным.

Ранее депутаты от фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов и Сергей Шаргунов заболели COVID-19. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании 28 октября. Неделей ранее Володин говорил о 13 заболевших парламентариях.