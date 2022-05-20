Охранники Байдена поссорились с таксистом в Южной Корее Охранники Байдена после ссоры с южнокорейским таксистом были отправлены в США

Двое сотрудников Секретной службы США, которые обеспечивали охрану в Южной Корее американского президента Джо Байдена, были отправлены на родину после инцидента с местным таксистом, передаёт телеканал NBC. Водитель заявил корейской полиции, что один из охранников американского лидера толкнул его в ходе конфликта у сеульской гостиницы 19 мая, где должен был остановиться Байден. Американские телеканалы отмечают, что оба агента были пьяны.

Кореец немедленно после инцидента обратился с заявлением в полицию. Он требует, чтобы сотрудник службы безопасности был наказан за нападение на него, — цитирует издание представителя южнокорейских правоохранительных органов.

20 мая Джо Байден начал своё 4-дневное турне по азиатским странам — Японии и Южной Кореи. В ходе своего визита в Южную Корею он успел посетить завод Samsung по производству микросхем, где встретился с президентом Юн Сок Ёлем. К лидерам стран позже присоединился глава корпорации Ли Чжэ Ён.

В ходе посещения кампуса Samsung американский президент случайно перепутал фамилию нового южнокорейского президента с бывшим главой государства Мун Чжэ Ином. При этом на протяжении всего выступления американский лидер обращался к нему правильно.