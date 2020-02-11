Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок. При этом действующего главу государства поддерживает меньше половины населения США.
Согласно соцопросу, проведённому Университетом Монмут, лишь 28% респондентов заявили, что Трамп проиграет выборы.
По информации РИА Новости, большинство опрошенных — 55% — заявили, что не рады возможному второму сроку республиканца Трампа.
Исследование прошло 6–9 февраля 2020 года, его участниками стали 902 человека.
Как писал NEWS.ru, опрос сторонников Демократической партии США показал, что между избранием Трампа и уничтожением цивилизации гигантским метеоритом 62% демократов предпочтут конец света.
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