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Швейцарская компания Crypto AG несколько десятилетий продавала шифровальное оборудование в более чем 120 стран мира, заработав на этом миллионы долларов. В число её клиентов входили Иран, военные хунты стран Латинской Америки, Индия, Пакистан и даже Ватикан.

Никто из покупателей не предполагал, что Crypto AG была тайной собственностью Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, сотрудничавшего с западногерманской разведкой. Шпионы могли легко получить доступ к отправляемым с реализуемых компанией...