Дочь мэра Нью-Йорка задержана на акции протеста

https://static.news.ru/photo/24aa12be-a3b7-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com

Кьяра, дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, была задержана полицейскими в ходе протестов на Манхэттене, сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

По данным знакомого с ситуацией инсайдера, 25-летняя Кьяра принимала участие в блокировке движения на перекрёстке и вместе с другими участниками акции проигнорировала требование полиции освободить проезжую часть. Отмечается, что полицейские не узнали девушку, а сама она при задержании не сообщила им, кто её отец.

Это была настоящая горячая точка, там сжигали полицейские машины, люди бросали вещи и кричали, вступали в столкновения с полицейскими. В то время в этом районе находились тысячи людей, — рассказал собеседник издания.

Как писал NEWS.ru ранее, протестующие остановили на улице Нью-Йорка и разбили полицейский автомобиль.

Проходящие во многих городах США акции протеста спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время жёсткого полицейского задержания.