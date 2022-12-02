Диетолог: США слишком рано разрешили продажу искусственного мяса Диетолог Дианова: США слишком рано разрешили продажу искусственного мяса

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Разрешение продавать выращенное из стволовых клеток искусственное мясо в США, возможно, является преждевременным, потому как для проверки влияния этого продукта на организм могут понадобиться углубленные клинические исследования, рассказала «360» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, ученые недостаточно изучили долгосрочное воздействие искусственного мяса на человека. Эксперт считает, что разрешение могло быть лоббировано кем-то, кто хочет извлечь выгоду из использования технологии синтеза альтернативного животного белка.

На мой взгляд, этот вопрос требует углубленного изучения, клинических исследований. Кто-то, кто лоббировал его, мог пожелать нажиться на тех, кто боится чего-то или отказывается от натурального мяса по убеждениям, — сказала Дианова.

Диетолог пояснила, что производители искусственного мяса хотят решить проблемы экологии, а также потому, что растительный белок не может полностью заменить животный. Однако эксперт считает, что решить связанные с животноводством экологические проблемы можно с помощью сокращения выпусков мясных полуфабрикатов.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ранее призвал руководство богатых стран перевести население на искусственную говядину. По словам миллиардера, это поможет спасти планету. Он полагает, что такой ход позволит снизить выбросы метана в атмосферу, что должно помочь замедлить изменение климата на планете.