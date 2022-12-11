Десятки тысяч людей в Калифорнии остались без электричества после урагана

Фото: Taimy Alvarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки тысяч людей в Калифорнии остались без электричества в результате мощного урагана, передает Los Angeles Times. Отмечается, что в некоторых частях штата снежный покров достиг 28 сантиментов. Многие водители оказались в снежном плену между оборванными линиями электропередач. По прогнозам, 12 декабря шторм переместится на восток в сторону штатов Колорадо и Висконсин.

Предупреждение о зимнем шторме действует до полудня понедельника во внутренних горных районах округов Вентура, Санта-Барбара и Лос-Анджелес, — указано в сообщении.

12 декабря в Москве ожидается тропический дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, прольется от 23 до 33 мм осадков, что составляет 40–60% от всей месячной нормы декабря. Тишковец добавил, что в этот день будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее отметил, что 12 декабря в Москве станет самым теплым днем в этом месяце. По его словам, температура воздуха прогреется от плюс одного до плюс трех градусов, однако с теплом придут и проливные дожди, переходящие в мокрый снег.