Демократы одобрили вливание $2,2 трлн в экономику США из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/3081ee00-0455-11eb-9f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

Палата представителей США, большинство в которой принадлежит Демократической партии, одобрила свою версию законопроекта о выделении $2,2 трлн на поддержку экономики страны, пострадавшей из-за коронавируса.

Как сообщает Bloomberg, законопроект об экстренных мерах на эту сумму поддержали 214 членов палаты, против выступили 207. Несмотря на одобрение документа, у него почти нет шансов на вступление в силу, так как республиканцы выступают резко против, а следующим этапом принятия проекта должно стать голосование в Сенате с большинством у противников демократов, отмечает агентство.

Резкие разногласия сохраняются по составу мер борьбы с коронавирусом: администрация Трампа отвергает предлагаемый демократами объём помощи для муниципальных властей, а Пелоси требует отмены налоговых льгот, которые, по её словам, предназначены для богатых, — отмечает Bloomberg.

При этом республиканцы в Сенате, где они имеют большинство, в прошлом месяце попытались принять свой собственный законопроект, предполагающий поддержку экономики на $650 млрд, но документ не был поддержан демократами.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не стал объявлять на всю страну об опасности коронавируса. Американский лидер отметил, что он хотел избежать паники и роста цен в стране.

Перед этим Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот умолчал об опасности коронавируса. По словам кандидата от демократов, глава Белого дома отлично знал, какую опасность таит COVID-19.