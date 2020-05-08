COVID-19 может стать причиной «смерти от отчаяния» для 75 тысяч американцев

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Порядка 75 тысяч американцев могут умереть от злоупотребления алкоголем или наркотиками, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. К такому мнению пришли специалисты фонда Well Being Trust.

Рост безработицы, экономические спады и стресс, вызванные изоляцией и отсутствием у людей знания о точной дате окончания пандемии, могут значительно увеличить число так называемых «смертей от отчаяния», если местные, власти штатов и федеральные власти не примут меры. Об этом говорится в новом докладе исследовательской группы фонда.

Если мы не получим всесторонние федеральные, штатные и местные ресурсы для улучшения доступа к высококачественным методам лечения психических заболеваний и поддержки населения, я боюсь, что мы, вероятно, увидим, что ситуация станет намного хуже, когда дело дойдёт до злоупотребления психоактивными веществами и самоубийства, — цитирует CNN главного стратега фонда, доктора Бенджамина Миллера.

Как писал NEWS.ru, за семь недель с момента введения в марте связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер в США более 33 млн жителей обратились за финансовой помощью. Во многих регионах страны без работы сидят 25% трудоспособных жителей.