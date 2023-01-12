CNN сообщил об освобождении задержанного в России американца

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российские власти 12 января освободили гражданина США Тэйлора Дадли, задержанного в прошлом году при пересечении российско-польской границы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи американца. Официального подтверждения от Кремля или Белого дома пока не последовало.

Сегодня российские власти передали гражданина США Тейлора Дадли, 35-летнего ветерана военно-морского флота, через польскую границу губернатору Биллу Ричардсону, его команде и представителю посольства США в Варшаве, — рассказал представитель семьи Дадли.

Как сообщает CNN, 35-летний Тейлор Дадли был арестован российскими пограничниками при въезде в Калининградскую область с территории Польши. Отмечается, что он приехал в Польшу с целью посетить музыкальный концерт, однако причина, по которой он решил пересечь польско-российскую границу, остается неизвестной.

Подчеркивается, что американские власти не стали расценивать арест Дудли, как неправомерный или политически-мотивированный и не предавали ему огласку в СМИ, поскольку близкие родственники задержанного американца хотели, чтобы переговоры носили закрытый характер и не разглашались.

8 декабря предпринимателя из России Виктора Бута, обвиненного в торговле оружием, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Он был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США.

Также The Washington Post писал, что бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России в 2020 году за шпионаж, могут обменять на россиянина Вадима Красикова, которого Германия осудила за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подчеркивается, что Германия вряд ли выдаст Красикова, поскольку правительство стремится избежать критики за мягкость по отношению к России.