CNN: установлена личность одного из погибших на Украине американцев CNN: один из погибших на Украине американцев идентифицирован как Люк Люцишин

Фото: Capt. Kyle Abraham/Global Look Press

Названо имя одного из двух американских граждан, недавно погибших на Украине. Как сообщает CNN, он идентифицирован как Люк Люцишин. О гибели американца рассказала его мать.

Кейт Люцишин сообщила, что о смерти сына ее проинформировал Госдепартамент США, — сказано в сообщении.

23 июля Госдепартамент США подтвердил информацию о недавней гибели во время боевых действий на Украине двух американских граждан. При этом имена погибших названы не были, сообщалось, что американские власти находятся в контакте с семьями погибших и оказывают всю возможную консульскую поддержку.

Весной на Украине погиб первый гражданин США — Вилли Джозеф Кэнсел. Позднее в Госдепе подтвердили смерть второго американца — 52-летнего Стивена Забельски. Он погиб во время боевых действий неподалеку от села Дорожнянка. Забельски проживал в американском штате Нью-Йорк. На родине у погибшего американца остались супруга и пять приёмных детей.