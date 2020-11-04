CNN: Байден выиграл в Висконсине

https://static.news.ru/photo/8cdffb5a-1ed7-11eb-a31c-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин.

Такие выводы следуют из прогноза журналистов CNN. Это позволит политику получить голоса 10 выборщиков штата.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 248 против 214. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.