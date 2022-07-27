«Чувствую себя прекрасно»: Байден рассказал о самочувствии после COVID-19 Байден рассказал о прекрасном самочувствии после перенесенного COVID-19

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден рассказал, что сдал отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции и находится в прекрасном самочувствии. Во время выступления в Белом доме США президент также выразил благодарность врачам, которые вели его лечение.

Я только что дал отрицательный результат на COVID-19 после пятидневной изоляции. <...> К счастью, слава богу, симптомы были легкие, выздоровление быстрое, чувствую себя прекрасно, — заявил Байден.

Он добавил, что коронавирус все еще с людьми, как и два года назад, и борьба с ним имеет огромное значение. По словам американского президента, смертность от COVID-19 в США упала почти на 90%. Маски и тестирование помогают защититься от инфекции.

Байден также призвал американцев делать бустерные прививки, как и он, и отметил, что когда находился на самоизоляции, продолжал работать без перерыва.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Байдена на COVID-19 оказался положительным. Позже лечащий врач американского главы Кевин О'Коннор рассказал, что у Байдена заболело горло и сел голос.