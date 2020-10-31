Язык до Хельсинки доведёт: какие обещания выполнил Трамп

Подходят к концу четыре года президентства Дональда Трампа, и в США подсчитывают, сколько предвыборных обещаний ему удалось выполнить. Сам глава Белого дома считает, что сдержал все свои слова или, по крайней мере, попытался это сделать. Независимые наблюдатели же полагают , что полностью выполнить Трампу удалось только четверть обещаний. NEWS.ru вспомнил о самых громких предвыборных клятвах президента.

Поладить с Россией

С Трампом-кандидатом в 2016 году в России связывали много надежд, и всё благодаря тому, что в одном из интервью миллиардер обмолвился, что с нашей страной вполне можно «поладить». Но российские специалисты по американской политике твердили, что особенно надеяться на Трампа не стоит: он собирается стать главой исполнительной власти в США, а не царём, и от его личных симпатий в отношениях РФ и Соединённых Штатов мало что будет зависеть.

В итоге надежды Москвы по поводу Трампа не «прожили» и года. Вместо перезапуска отношений Россия получила несколько пакетов санкций, высылку дипломатов, закрытие генконсульств РФ в США. А Трамп — расследование его связей с Кремлём, запущенное комиссией бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Под валом обвинений новому главе Белого дома пришлось уйти в глухую оборону и начать утверждать, что никто не был жёстче с Россией, чем он сам.

Саммит Россия — США в Хельсинки в 2018 году в подобной атмосфере окончился безрезультатно. Дональд Трамп и Владимир Путин заявили о желании наладить отношения, но дальше слов дело не пошло. А важнейшая часть встречи, касавшаяся контроля над вооружениями, вылилась в выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ) и отказ продлить СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) без предварительных условий.

Построить стену на границе с Мексикой

Это было одно из самых запоминающихся обещаний Трампа в 2016 году, особенно его вторая часть, в которой он заявил, что за стену заплатит сама Мексика. На деле финансировать сооружение отказалась не только Мексика, но и Конгресс США.

В декабре 2018 года американское правительство испытало самый долгий в истории шатдаун — приостановку работы из-за недостатка финансирования. Причина была в том, что Трамп настаивал на включении в бюджет на следующий год $5 млрд на строительство пресловутой стены, а недавно получившие контроль над Палатой представителей демократы яростно этому сопротивлялись. В итоге президент тогда ничего не добился.

Gary Moon/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В прошлом году главе Белого дома всё же удалось изыскать средства на свою затею, перенаправив на границу с Мексикой часть бюджета Пентагона и военных инженеров. Правительство запустило сайт, ведущий прямую трансляцию с границы — на нём можно посмотреть, как трёхметровый забор победно «поглощает» ландшафт. К концу октября было построено почти 600 километров «Великой мексиканской стены» из 800 километров, запланированных Трампом. Правда, большая часть конструкции представляет из себя замену или ремонт существующих заграждений, появившихся на мексиканской границе во времена Джорджа Буша — младшего.

Не удалось президенту и полностью выполнить своё обещание о высылке всех нелегальных мигрантов, которых в США насчитывается около 11 млн. Погранслужба действительно стала депортировать больше нелегалов — в 2019 году из страны выслали 267 тысяч человек. Но при предшественнике Трампа Бараке Обаме, который ничего подобного даже не обещал, эта цифра была выше — в 2012-м Америка депортировала 410 тысяч человек.

Снизить налоги

Законодательство, упрощающее налогообложение в США, считают одним из главных достижений администрации Трампа — в последний раз налоги так снижались ещё во времена президента Рональда Рейгана. Правда, некоторые аналитики не считают это обещание выполненным. Ведь Трамп говорил, что урежет корпоративный налог с 35% до 15%, а в итоге получилось сокращение до 21%. На такой компромисс президенту пришлось пойти, чтобы провести законопроект через обе палаты Конгресса.

Критики Трампа утверждают, что от закона выиграли главным образом крупные корпорации, а обычным американцам мало что перепало. Но нельзя отрицать, что благодаря снижению налогов компании начали больше инвестировать в создание рабочих мест и при Трампе уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня в 3,6%. Правда, всё это было до пандемии, лишившей работы миллионы людей и повысившей процент безработных в стране до 8%.

Покончить с наследием Обамы

Пожалуй, легче всего Трампу далась отмена президентских указов его предшественника Барака Обамы. Ведь для этого в США требуется всего лишь другой президентский указ. Таким образом Трамп вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского партнёрства, покончил с «оттепелью» в отношениях Америки и Кубы, отменил указ о контроле за обращением огнестрельного оружия, вышел из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки.

А вот отменить главное достижение Обамы — программу здравоохранения под неофициальным названием Obamacare — оказалось сложнее. Основная часть реформы принималась через Конгресс, поэтому для её отмены требовалось одобрение законодательного органа. Но Белый дом так и не смог объяснить депутатам, чем же он собирается заменить программу, покрывающую лечение миллионов американцев с низкими доходами.

Не сумев добиться закрытия Obamacare через Конгресс, Трамп отменил ту часть реформы, которая регулировалась президентских указами. В частности, упразднил штрафы за отказ покупать страховку и урезал субсидии страховым компаниям. Финальная битва за Obamacare развернётся только в следующем году, и уже в Верховном суде, которому предстоит определить, соответствует ли реформа конституции. Так что одно из главных обещаний Трампа может исполниться уже после его ухода из Белого дома.

Победить терроризм

Можно долго спорить о том, было ли окончательно побеждено «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ) при Трампе и насколько большой вклад в это внесли США. Но факт состоит в том, что при нынешнем президенте Соединённые Штаты сбросили на позиции группировки в Афганистане самую мощную неядерную бомбу, а самопровозглашённый «халифат» лишился всех территориальных приобретений в Сирии и Ираке. Символическая победа закрепилась спецоперацией США по уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году.

Ближневосточная политика Трампа, помимо борьбы с терроризмом, преследовала цель укрепления позиций Израиля. С подачи Трампа США перенесли своё посольство в Иерусалим и признали этот город столицей Израиля. Вашингтон также признал суверенитет еврейского государства над спорными Голанскими высотами и способствовал нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Суданом.