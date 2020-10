Язык до Хельсинки доведёт: какие обещания выполнил Трамп

С Трампом-кандидатом в 2016 году в России связывали много надежд, и всё благодаря тому, что в одном из интервью миллиардер обмолвился, что с нашей страной вполне можно «поладить». Но российские специалисты по американской политике твердили, что особенно надеяться на Трампа не стоит: он собирается стать главой исполнительной власти в США, а не царём, и от его личных симпатий в отношениях РФ и Соединённых Штатов мало что будет зависеть.

В итоге надежды Москвы по поводу Трампа не «прожили» и года. Вместо перезапуска отношений Россия получила несколько пакетов санкций, высылку дипломатов, закрытие генконсульств РФ в США. А Трамп — расследование его связей с Кремлём, запущенное комиссией бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Под валом обвинений новому главе Белого дома пришлось уйти в глухую оборону и начать утверждать, что никто не был жёстче с Россией, чем он сам.

Саммит Россия — США в Хельсинки в 2018 году в подобной атмосфере окончился безрезультатно. Дональд Трамп и Владимир Путин заявили о желании наладить отношения, но дальше слов дело не пошло. А важнейшая часть встречи, касавшаяся контроля над вооружениями, вылилась в выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ) и отказ продлить СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) без предварительных условий.

Это было одно из самых запоминающихся обещаний Трампа в 2016 году, особенно его вторая часть, в которой он заявил, что за стену заплатит сама Мексика. На деле финансировать сооружение отказалась не только Мексика, но и Конгресс США.

В декабре 2018 года американское правительство испытало самый долгий в истории шатдаун — приостановку работы из-за недостатка финансирования. Причина была в том, что Трамп настаивал на включении в бюджет на следующий год $5 млрд на строительство пресловутой стены, а недавно получившие контроль над Палатой представителей демократы яростно этому сопротивлялись. В итоге президент тогда ничего не добился.

Gary Moon/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press