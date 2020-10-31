Язык до Хельсинки доведёт: какие обещания выполнил Трамп

Подходят к концу четыре года президентства Дональда Трампа, и в США подсчитывают, сколько предвыборных обещаний ему удалось выполнить. Сам глава Белого дома считает, что сдержал все свои слова или, по крайней мере, попытался это сделать. Независимые наблюдатели же
Поладить с Россией
С Трампом-кандидатом в 2016 году в России связывали много надежд, и всё благодаря тому, что в одном из интервью миллиардер обмолвился, что с нашей страной вполне можно «поладить». Но российские специалисты по американской политике твердили, что особенно надеяться на Трампа не стоит: он собирается стать главой исполнительной власти в США, а не царём, и от его личных симпатий в отношениях РФ и Соединённых Штатов мало что будет зависеть.
В итоге надежды Москвы по поводу Трампа не «прожили» и года. Вместо перезапуска отношений Россия получила несколько пакетов санкций, высылку дипломатов, закрытие генконсульств РФ в США. А Трамп — расследование его связей с Кремлём, запущенное комиссией бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Под валом обвинений новому главе Белого дома пришлось уйти в глухую оборону и начать утверждать, что никто не был жёстче с Россией, чем он сам.
Саммит Россия — США в Хельсинки в 2018 году в подобной атмосфере окончился безрезультатно. Дональд Трамп и Владимир Путин заявили о желании наладить отношения, но дальше слов дело не пошло. А важнейшая часть встречи, касавшаяся контроля над вооружениями, вылилась в выход США из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ) и отказ продлить СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) без предварительных условий.
Построить стену на границе с Мексикой
Это было одно из самых запоминающихся обещаний Трампа в 2016 году, особенно его вторая часть, в которой он заявил, что за стену заплатит сама Мексика. На деле финансировать сооружение отказалась не только Мексика, но и Конгресс США.
В декабре 2018 года американское правительство испытало самый долгий в истории шатдаун — приостановку работы из-за недостатка финансирования. Причина была в том, что Трамп настаивал на включении в бюджет на следующий год $5 млрд на строительство пресловутой стены, а недавно получившие контроль над Палатой представителей демократы яростно этому сопротивлялись. В итоге президент тогда ничего не добился.
В прошлом году главе Белого дома всё же удалось изыскать средства на свою затею, перенаправив на границу с Мексикой часть бюджета Пентагона и военных инженеров. Правительство
Не удалось президенту и полностью выполнить своё обещание о высылке всех нелегальных мигрантов, которых в США насчитывается около 11 млн. Погранслужба действительно стала депортировать больше нелегалов — в 2019 году из страны выслали 267 тысяч человек. Но при предшественнике Трампа Бараке Обаме, который ничего подобного даже не обещал, эта цифра была выше — в 2012-м Америка депортировала 410 тысяч человек.
Снизить налоги
Законодательство, упрощающее налогообложение в США, считают одним из главных достижений администрации Трампа — в последний раз налоги так снижались ещё во времена президента Рональда Рейгана. Правда, некоторые аналитики не считают это обещание выполненным. Ведь Трамп говорил, что урежет корпоративный налог с 35% до 15%, а в итоге получилось сокращение до 21%. На такой компромисс президенту пришлось пойти, чтобы провести законопроект через обе палаты Конгресса.
Критики Трампа утверждают, что от закона выиграли главным образом крупные корпорации, а обычным американцам мало что перепало. Но нельзя отрицать, что благодаря снижению налогов компании начали больше инвестировать в создание рабочих мест и при Трампе уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня в 3,6%. Правда, всё это было до пандемии, лишившей работы миллионы людей и повысившей процент безработных в стране до 8%.
Покончить с наследием Обамы
Пожалуй, легче всего Трампу далась отмена президентских указов его предшественника Барака Обамы. Ведь для этого в США требуется всего лишь другой президентский указ. Таким образом Трамп вывел Соединённые Штаты из Транстихоокеанского партнёрства, покончил с «оттепелью» в отношениях Америки и Кубы, отменил указ о контроле за обращением огнестрельного оружия, вышел из Парижского соглашения по климату и иранской ядерной сделки.
А вот отменить главное достижение Обамы — программу здравоохранения под неофициальным названием Obamacare — оказалось сложнее. Основная часть реформы принималась через Конгресс, поэтому для её отмены требовалось одобрение законодательного органа. Но Белый дом так и не смог объяснить депутатам, чем же он собирается заменить программу, покрывающую лечение миллионов американцев с низкими доходами.
Не сумев добиться закрытия Obamacare через Конгресс, Трамп отменил ту часть реформы, которая регулировалась президентских указами. В частности, упразднил штрафы за отказ покупать страховку и урезал субсидии страховым компаниям. Финальная битва за Obamacare развернётся только в следующем году, и уже в Верховном суде, которому предстоит определить, соответствует ли реформа конституции. Так что одно из главных обещаний Трампа может исполниться уже после его ухода из Белого дома.
Победить терроризм
Можно долго спорить о том, было ли окончательно побеждено «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ) при Трампе и насколько большой вклад в это внесли США. Но факт состоит в том, что при нынешнем президенте Соединённые Штаты сбросили на позиции группировки в Афганистане самую мощную неядерную бомбу, а самопровозглашённый «халифат» лишился всех территориальных приобретений в Сирии и Ираке. Символическая победа закрепилась спецоперацией США по уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году.
Ближневосточная политика Трампа, помимо борьбы с терроризмом, преследовала цель укрепления позиций Израиля. С подачи Трампа США перенесли своё посольство в Иерусалим и признали этот город столицей Израиля. Вашингтон также признал суверенитет еврейского государства над спорными Голанскими высотами и способствовал нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Суданом.