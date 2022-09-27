Читатели Politico осудили Зеленского за слова о Путине и безопасности в ЕС

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читатели американской газеты Politico раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава России Владимир Путин несет ответственность за разразившийся в Европе кризис. Многие обвинили украинского лидера в том, что Киев своим стремлением в НАТО стал причиной конфликта. На официальной странице издания в Twitter появились комментарии о том, что Запад отчаянно пытается сделать из Зеленского героя.

Вы, Зеленский, грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы — причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя, — написал один из пользователей.

Некоторые указали на амбиции украинского руководства, которые могут привести дальнейшему напряжению в странах Европы.

Читатели немецкой газеты Die Welt ранее прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии. По их мнению, это свидетельствует о том, что Зеленский «начал воспринимать Путина всерьез».

Другие читатели заявили, что Зеленский получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить «игры в интересах США и НАТО». По их мнению, в сложившихся обстоятельствах украинский лидер должен договориться с Россией или действовать самостоятельно.