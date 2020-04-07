Число заражённых коронавирусом в США выросло до 360 тысяч

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Представитель медицинского подразделения Государственного департамента Соединённых Штатов Уильям Уолтерс рассказал о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. Три работника Госдепа погибли от COVID-19.

Эти люди работали на Госдеп за границами США. Всего 190 человек заразились коронавирусом за пределами государства, передаёт РИА Новости. Что касается текущих случаев, то внутри страны у нас 41 случай,...