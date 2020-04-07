Число заражённых коронавирусом в США выросло до 360 тысяч

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США достигло 362 759 тысяч. Об этом объявили в Университете Джонса Хопкинса, в котором ведут статистику распространения инфекции на основе данных федеральных и местных властей.
Жертвами пандемии COVID-19 стали 10 689 человек, выздороветь смогли 18,9 тысячи,
Ранее NEWS.ru сообщал, что главные фондовые индексы Соединённых Штатов закрылись серьёзным ростом. Причиной стали ожидания инвесторов о сокращении распространения коронавируса в США. Так, Dow Jones к 23:00 мск вырос на 7,59%, до 22649,74 пункта.
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